Conference League: la Roma giocherà contro la vincente tra Trabzonspor e Molde

La Roma di Josè Mourinho sfiderà la vincente della sfida tra i turchi del Trabzonspor e i norvegesi del Molde nell'ultimo turno di Conference League. È questo l'esito del sorteggio Uefa, che si è tenuto alle 14 a Nyon, in Svizzera. Il club giallorosso è testa di serie e giocherà il 19 e il 26 agosto. Per conoscere il nome del proprio avversario i giallorossi dovranno attendere che si giochi quindi la doppia sfida - è articolata in andata e ritorno - tra la squadra turca e quella norvegese, in programma il 5 e 12 agosto.

Alla nuova competizione europea parteciperanno 184 squadre, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni Uefa. Di queste 46 arriveranno dalla Champions League ed Europa League.

Prima della fase a gironi ci saranno tre turni di qualificazione ed uno di play-off (suddiviso in un percorso principale e un percorso Campioni, riservato alle squadre che provengono dal percorso Campioni di UEFA Champions League e UEFA Europa League). La Roma grazie al suo ranking Uefa parteciperà direttamente al play-off.

Alla fase a gironi si qualificheranno 32 squadre (17 dal percorso principale di Conference League, 5 dal percorso Campioni di Conference League, 10 eliminate agli spareggi di Europa League), che formeranno 8 gruppi da 4. Dopo i gironi si passerà alla fase ad eliminazione diretta con andata e ritorno. Le prime otto dei gironi andranno agli ottavi, mentre le seconde giocheranno degli spareggi con le terze classificate della fase a gironi di Europa League. Dopo quest’ultimo spareggio, si andrà avanti dagli ottavi fino alla finale.

Palcoscenico della prima finale di Conference League sarà la National Arena di Tirana, in Albania. La squadra vincitrice, si assicurerà un posto nella successiva edizione dell’Europa League.