Roma-Ajax: dove vedere la partita in tv

La Roma di Paulo Fonseca sogna in grande e dopo la vittoria dell'andata sfida in casa l'Ajax di Erik Ten Hag con l'ambizione concreta di passare i quarti di finale di Europa League. I giallorossi, infatti, si sono imposti 2-1 in rimonta nel match di andata, grazie ai gol di Pellegrini e Ibanez. Per passare il turno potrebbe andar bene anche una sconfitta per uno a zero.

Il 2-1 per gli olandesi porterebbe la partita ai supplementari. Nei 3 precedenti in gare ufficiali finora disputati, il bilancio è di una vittoria per parte e un pareggio. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21.00.

Le ultime su Roma-Ajax

Fonseca si affiderà al solito 3-4-2-1 dei giallorossi. In attacco ballottaggio fra Borja Mayoral e Dzeko, con il secondo in vantaggio. Sulla trequarti, a suo sostegno, dovrebbero agire Lorenzo Pellegrini e Pedro, favoriti su Carles Pérez e il recuperato Mkhitaryan.

A centrocampo Diawara e Veretout saranno i due interni, con Karsdorp a destra e il giovane Calafiori a sinistra (Spinazzola k.o. per infortunio). Dietro, davanti al portiere spagnolo Pau López, linea a tre composta da Mancini, Cristante e Ibanez, match winner della gara di andata. Ten Hag si affiderà al 4-3-3. Davanti conferma per il tridente composto dai due esterni offensivi Antony e Neres e da Tadic nel ruolo di falso nove.

Roma-Ajax dove vederla in tv

Roma-Ajax sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non è invece prevista la trasmissione in chiaro su TV8, che trasmetterà la Diretta Goal delle quattro partite del ritorno dei quarti di finale.

Il match sarà visibile, grazie a Sky Go, anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Le probabili formazioni di Roma-Ajax

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.