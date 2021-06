Tennis, Berrettini conquista Londra: l'atleta romano vince l'Atp 500 Queen's Club

Storica impresa di Matteo Berrettini. Il 25enne tennista romano ha rispettato il ruolo di primo favorito al "Cinch Championships" superando in 3 set, 6-4, 6-7, 6-3, il britannico Cameron Norrie. Berrettini è il primo italiano a scrivere il suo nome nell'albo d'oro di una delle prove con maggiore tradizione a livello mondiale: è il quinto trofeo in carriera per il 25enne romano.

Tanti gli omaggi per il tennista di Roma. "Matteo #Berrettini trionfa nello storico torneo ATP Queen's di Londra. È il primo tennista italiano nella storia ad aggiudicarsi questo titolo. Grandissimo Matteo, @Roma è orgogliosa di te". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il tennista originario del Nuovo Salario è diventato così il primo italiano a vincere un torneo prestigioso.

Matteo, dai campi in terra rossa di Roma nord, di strada ne ha fatta. Dal quartiere dove è cresciuto al Circolo della Corte dei Conti è passato poi all'Aniene dove si è affermato. Ama la Nba e tifa per la Fiorentina (passione ereditata dal nonno). La sua vita romana, Matteo l'ha vissuta tra Tor di Quinto, Villaggio Olimpico, Villa Glori. E poi la Rome Tennis Academy, struttura a Bel Poggio che ha in Vincenzo Santopadre il suo direttore tecnico.