As Roma, Dzeko resta in giallorosso: sarà titolare domenica

Edin Dzeko resta alla Roma. Così come l'anno scorso il bosniaco non lascerà quindi la Capitale. Anzi, il centravanti giallorosso sarà in campo proprio contro la Juve che alla fine, visto lo stallo della situazione Dzeko-Milik, ha virato su Morata.

Il bosniaco è stato sensibile alla corte di Pirlo, aveva accettato l'offerta tanto da restare in panchina contro il Verona nella prima giornata. Lo stesso Fonseca, al termine della sfida di Verona, ha spiegato il mancato utilizzo del bonsiaco: "È stata una mia decisione. Ha vissuto una settimana difficile, ho fatto questa scelta per preservarlo un po'. Ma il giocatore non mi ha mai chiesto di non giocare"

Dzeko, come ha spiegato SkySport, resterà ancora alla Roma e darà, come sempre, tutto per la maglia giallorossa.