Roma visto che Xhaka? Mourinho vuole subito lo svizzero a Trigoria

Granit Xhaka ha conquistato con la sua Svizzera i quarti di finale di Euro 2020 eliminando la Francia favorita. Fra chi sicuramente ha ammirato la prestazione del capitano svizzero c'è la Roma. I giallorossi da settimane stanno trattando con l'Arsenal per l'acquisto del centrocampista, sotto indicazione di Mourinho che stravede per lui.

Xhaka migliore in campo contro la Francia

Contro la Francia, Xhaka è stato un punto di riferimento per la Svizzera. Faro del centrocampo elvetico, Xhaka ha dettato i tempi della squadra sia in fase di possesso che di contenimento e ha servito l'assist del 3 a 3 a Gavranovic.

Ha mostrato una leadership importante, da vero capitano, contro un centrocampo e una squadra ricca di campioni: Pogba, Kante, Mbappe solo per citarne alcuni. Per questa prestazione, Granit Xhaka è stato eletto uomo della partita dalla Uefa.

La nuova offerta della Roma

Il lato negativo, per la Roma, della medaglia, è che con queste ottime prestazioni l'Arsenal difficilmente farà sconti per il suo centrocampista.

La Roma ha alzato la sua offerta, offrendo ai Gunners 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Decisiva per la buona riuscita dell'affare sarà la volontà del calciatore. Xhaka non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Mourinho e la sua intenzione di giocare per la Roma.

Queste le sue parole a Sky Sport nel post partita contro la Francia: "Tutti sanno cosa rappresenta la Roma ma adesso sono un giocatore dell'Arsenal. Dopo l'Europeo comincerò a pensare al mio futuro. È interessante imparare nuove lingue, ho già imparato l'inglese, dunque non si sa mai: in futuro potrei imparare l'italiano".

A Trigoria si respira ottimismo per la chiusura della trattativa. E viste le ultime prestazioni dello svizzero, Mourinho già sorride.