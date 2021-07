Roma, Mourinho punta gli occhi su Jannik Vestergaard

La Roma è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto difensivo. Mourinho ha messo gli occhi su una rivelazione danese ad Euro 2020

Ufficializzato alla stampa Mourinho, la Roma ora pensa al mercato.

Sulla lista degli acquisti di Mou e Tiago Pinto è finito il difensore Jannik Vestergaard rivelazione di Euro 2020 con la sua Danimarca.

Chi è Vestergaard

Classe ’92 Vestergaard è un difensore centrale che milita nel Southampton in Premier League. Il danese ha giocato da titolare l’Europeo con la Danimarca, arrivando fino alla semifinale del torneo. Percorso danese chiuso solo ai supplementari dall’Inghilterra per via della rete di Harry Kane.

Autore di 30 presenze e 3 gol nella scorsa stagione in Inghilterra, sul difensore danese però la Roma dovrà battere la concorrenza del Tottenham.

Per il Soouthampton, Vestergaard non è incedibile, e può partire per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.