Calciomercato Roma, El Shaarawy vicino al ritorno. I Friedkin studiano anche nuove strategie

Stephan El Shaarawy e la Roma potrebbero nuovamente incrociare le loro strade. Il Faraone, in uscita dallo Shangai, vuole tornare in Italia per puntare a un posto ad Euro 2021. Per riconquistare l'azzurro, dunque, l'ex Milan dovrà tornare in campionato competitivo.

Dopo che la Roma era a un passo dal riportarlo nella Capitale ad ottobre, ora le parti sembrano più vicine. Si tratta. Ma El Shaarawy non è l'unico obiettivo.

La Roma sfiderà la Juventus anche per Bryan Reynolds, americano di 19 anni con 38 presenze con i Dallas in MLS. Il laterale di difesa made in Usa è esattamente il profilo ricercato dai Friedkin, un investimento come il ventenne Kumbulla preso in estate. Ad eccezione di El Shaarawy, che conosce l'ambiente, i giocatori esperti verranno considerati solo in caso rappresentino eccellenti possibilità nel rapporto costo/affidabilità.