Portiere Roma, offerta giallorossa per Pierluigi Gollini

La Roma punta Pierluigi Gollini. Il club giallorosso ha offerto 15 milioni di euro all'Atalanta per il portiere italiano, i bergamaschi ne chiedono venti

La Roma continua la sua ricerca per il portiere della prossima stagione.

Il nome in rialzo in queste ultime ore è quello di Pierluigi Gollini dell’Atalanta, italiano 26enne.

L'offerta della Roma per Gollini

Per l’estremo difensore classe 1995 la Roma ha offerto 15 milioni di euro, il club nerazzurro ne chiedi venti.

I giallorossi però sono ottimisti per dure ragioni: la prima è la volontà del calciatore che accetterebbe la corte di un allenatore del calibro di José Mourinho, dall’altra perché la Roma può giocare il tris di ex Atalanta molto amici di Gollini, ovvero Spinazzola, Mancini e Cristante.

Altra spinta verso Gollini nella Capitale è il rapporto non proprio idilliaco fra lui e Gasperini, tanto che l’Atalanta sta cercando un altro portiere. Gollini alla Roma perderebbe la possibilità di partecipare alla prossima Champions League ma farebbe il titolare e punterebbe a riconquistare un posto fisso nella nazionale di Roberto Mancini per staccare il biglietto per i prossimi mondiali. Ad oggi dunque il portiere bergamasco ha superato la concorrenza del 33enne portoghese Rui Patricio, sui cui però la Roma resta vigile.

La stagione di Gollini

Nell'ultima stagione all'Atalanta, Gollini ha collezionato 25 presenze in campionato ottenendo dieci clean sheet. La sua stagione è stata anche condizionata da infortuni, tanto da saltare la prima parte e dall'alternanza con Sportiello decisa da Gasperini. Nel giro della Nazionale italiana, Gollini però non è stato inserito da Roberto Mancini nella lista dei convocati per Euro 2020.