Lazio, tutto fatto per Elseid Hysaj, si attende soltanto l'ufficialità

Manca solo l’ufficialità ma Elseid Hysaj è un nuovo giocatore della Lazio. Il calciatore albanese nella giornata di giovedì 8 luglio ha svolto le visite mediche per conto della Lazio a Formello presso il il Lazio Lab e nel pomeriggio alla clinica Padeia.

Il terzino firmerà un contratto quadriennale a 1,8 milioni di euro a stagione.

Hysaj e Sarri ancora insieme

Hysaj arriva in biancoceleste da svincolato, dopo aver terminato la stagione col Napoli con cui ha totalizzato 223 presenze in sei anni, di cui 27 (fra campionato e coppe) nell’ultima annata. Nella Capitale il calciatore riabbraccerà Maurizio Sarri suo tecnico per sei anni consecutivi, dal 2012 al 2018, fra Empoli e Napoli. Proprio l’ingaggio da parte del club capitolini del tecnico ex Napoli, è stato fondamentale per la scelta del calciatore di trasferirsi a Roma.

L’albanese classe '94, è un fedelissimo del tecnico toscano, ed è stato impiegato in ben 243. Mai Sarri ha utilizzato tanto un calciatore. Alla Lazio, Hysaj ritroverà anche il suo ex compagno dei tempi partenopei, Pepe Reina.

Il tecnico assegnerà a Hysaj la fascia sinistra, sarà l’albanese infatti il terzino sinistro della Lazio nella prossima stagione, e in caso di necessità potrà pure giocare da terzino destro.

L’ufficialità potrebbe arrivare già durante la conferenza stampa di presentazione, prevista per oggi alle ore 12, di Maurizio Sarri, prima della partenza di domani per il ritiro biancoceleste ad Auronzo.