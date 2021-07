Lazio e Psg lavorano allo scambio Correa-Sarabia

La Lazio e il Paris Saint Germain sono in trattativa per chiudere uno scambio che riguarda Correa e Sarabia. Lo spagnolo, ideale per Sarri, sta disputando un gran Europeo con la Spagna

La Lazio e il Paris Saint Germain lavorano su uno scambio di mercato. I nomi sul piatto sono quelli di Joaquin Correa e Sarabia.

Sarabia giocatore ideale per Sarri

L'argentino è nella lista dei cedibili della Lazio. Il club capitolino è intenzionato a cedere l'ex Sampdoria per far cassa ed investire sul mercato. Per questo non aveva preso in considerazioni possibilità di scambi. Ma l'offerta del PSG fa vaccilare Tare.

Infatti i francesi avrebbero offerto alla Lazio l'attaccante Sarabia che ben sta facendo ad Euro 2020 con la Spagna. Con le Furie Rosse, il calciatore ha conquistato la fiducia di Luis Enrique guadagnando il posto da titolare nelle ultime due partite dell'Europeo mettendo a referto due gol e due assist.

Il calciatore farebbe comodo a Maurizio Sarri, che potrebbe schierarlo sia destra che a sinistra del suo tridente offensivo. L'ultima stagione in Francia non è stata esaltante per il 27enne (6 gol in 27 presenze) ma ad Euro 2020 sta rimettendo in vetrina tutto quello di buono che ha fatto vedere durante l'esperienza a Siviglia fra il 2016 e il 2019.

La trattativa

Le difficoltà nascono sull'entità del conguaglio che i parigini devono versare ai capitolini. La Lazio valuta Correa 45 milioni di euro, il Psg Sarabia 25/30 milioni. Lotito accetterebbe lo scambio in cambio di altri 20 milioni di euro, i francesi non vogliono andare oltre i 10.

Questo ostacolo potrebbe però essere aggirato per via della volontà delle due società di venirsi incontro. Correa è seguito anche da altri club soprattutto della Premier League, Tottenham e Arsenal fra tutti.