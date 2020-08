Calciomercato Lazio, Caicedo è ai saluti: due nomi caldi per sostituirlo

Felipe Caicedo è pronto a dire addio alla Lazio. Il giocatore è in partenza per l'Al Gharafa, squadra qatariota di Doha, e il club di Claudio Lotito spera di ottenere 5 milioni da questa operazione in uscita.

La Lazio, fatta la cessione dell'attaccante dell'Equador, potrebbe affondare il colpo per Muriqi, punta del Fenerbache che ha necessità di vendere date le difficoltà economiche in cui versa. L'offerta per il 26enne kosovaro è di 15 milioni circa. Il giocatore ha anche una richiesta dalla Premier League ma la sua preferenza è la Lazio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre per 15 milioni, la Lazio ha messo nel mirino anche Borja Mayoral. Manca però l'accordo economico con il Real Madrid proprietario del suo cartellino. Lotito non vuole andare oltre l'offerta di 15 milioni, i blancos vorrebbero poter applicare l'opzione di "recompra" in futuro. Si tratta ma la Lazio con i soldi della Champions è pronta a piazzare il doppio colpo.