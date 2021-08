Roma, Florenzi va al Milan. Le cifre dell'operazione

Alessandro Florenzi è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore romano è arrivato in mattinata a Milano e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con il club rossonero. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del suo trasferimento.

Florenzi-Milan, ecco le cifre dell'operazione

La Roma ha trovato con il club milanese l’accordo sulla cessione dell’esterno, sulla base di un prestito oneroso, quantificato un milione, con un diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro. Per il buon esito dell’operazione è stata decisiva la volontà di Florenzi che ha rinunciato allo stipendio del mese di agosto.

Florenzi, tempistiche permettendo, sarà convocato da Stefano Pioli già per il primo impegno in campionato del Milan. L'esterno romanista dopo aver vinto l'Europeo con l'Italia, è stato inserito nella lista degli esuberi di Mourinho, dopo che in un primo momento si pensava ad un suo rilancio in giallorosso.

I numeri di Florenzi alla Roma

Alessandro Florenzi lascia la Roma dopo 280 presenze e 28 gol, fra cui il gioiello segnato contro il Barcellona all’Olimpico nel 2015 da una distanza di 55 metri.

L’ex capitano della Roma, aveva già lasciato Trigoria in prestito con esperienze all’estero dopo gli screzi avuti con l'ex allenatore Fonseca. Florenzi vanta presenze in Spagna al Valencia dove ha totalizzato 14 presenze, e poi per una stagione al Psg dove ha raccolto 36 presenze e segnato 2 gol vincendo una Coppa di Francia e una Supercoppa francese.