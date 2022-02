Villa Adriana-Vivace Grottaferrata 1-3: caduta casalinga per i Coccodrilli

Il Villa Adriana perde in casa per tre a uno contro la Vivace Grottaferrata. I biancoverdi non sfruttano il passo falso della Rocca Priora per accorciare la classifica.

La partita

Il Villa Adriana tiene il controllo della partita ma il possesso palla dei Coccordilli si rivela sterile. Ecco dunque che la Vivace punge e colpisce in contropiede e sblocca la partita con Acciari. I biancoverdi restano attaccati alla partita grazie ad un calcio di rigore realizzato da Tani e assegnato per un tocco di mano di un difensore avversario. Sul finale di primo tempo però la Vivace ripassa in vantaggio sugli sviluppi di calcio di punizione con Giacomi. Nella ripresa gli ospiti chiudono la partita col gol di Tiberi.

La classifica

Il Villa Adriana si inchioda a quota 30 punti perdendo una grande occasione per accorciare la classifica del Girone D. La Vivace sale a quota 23.