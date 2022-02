Valmontone 1921 calcio, Cavezzan: “Vogliamo arrivare nelle prime posizioni”

Valmontone (Rm) – Bel “colpo” per l’Under 16 regionale del Valmontone 1921 che nel match interno dello scorso turno di campionato ha battuto di misura la Polisportiva Ciampino, accorciando le “distanze” in classifica dagli avversari a soli tre punti. Una gara tirata, combattuta e ben giocata dai giallorossi che si sono imposti grazie alla rete di capitan Petrichella: “E’ stata sicuramente una vittoria importante – commenta l’esterno difensivo classe 2006 Matteo Cavezzan – Abbiamo cominciato bene la partita andando presto in vantaggio col gol del nostro capitano, poi siamo rimasti costantemente nella metà campo avversaria, colpendo anche un palo e quindi meritando il successo. Quando gli avversari si sono fatti più pericolosi, noi ci siamo difesi da squadra e abbiamo portato a casa il risultato”. Un’Under 16 regionale che sta andando oltre le previsioni e uno dei segreti sta nelle parole di Cavezzan: “Qui c’è un bellissimo gruppo e siamo uniti”. Attualmente l’Under 16 regionale del Valmontone è al sesto posto in classifica (alla pari col Città di Anagni), ma l’Audace seconda è a sette lunghezze di distanza. Non proprio un divario incolmabile… “Abbiamo fatto sicuramente una buona prima parte di stagione – dice Cavezzan – Ma il nostro obiettivo nel girone di ritorno è quello di fare meglio dell’andata e di collezionare più punti possibili, poi alla fine vedremo dove saremo arrivati”. Non può che essere soddisfatto del rendimento dei giovani giallorossi il responsabile del settore agonistico Fabio Carosi: “Sono felicissimo di quanto sta facendo questo gruppo che è molto compatto grazie anche al grande lavoro di mister Picci e del suo collaboratore Fratocchi. Il duro sacrificio ripaga sempre e i nostri ragazzi ne stanno raccogliendo i frutti. Ad inizio anno il nostro primo pensiero era quello di salvare la categoria, ma adesso questi ragazzi ci stanno regalando grandi emozioni e chissà che non possano alzare l’asticella…”.