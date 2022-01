Valmontone 1921 calcio, Capitani: “Siamo la squadra più forte, lo dimostreremo”

Valmontone (Rm) – Come tutte le squadre del settore giovanile del Valmontone 1921 ha iniziato il conto alla rovescia in vista del ritorno alle gare ufficiali. L’Under 19 regionale giallorossa, che ha giocato l’ultima partita il 18 dicembre scorso, tornerà in campo il prossimo 6 febbraio e già scalpita come si capisce dalle parole dell’attaccante classe 2003 Valerio Capitani: “In questi giorni non ci siamo potuti allenare benissimo tra casi di positività e quarantene preventive, ma al rientro ci faremo trovare in forma e soprattutto vogliosi di far bene”. La prima parte di campionato dei ragazzi di mister Giuseppe Consalvi è stata sicuramente positiva: il Valmontone 1921 ha interrotto la sua corsa quando era al quinto posto (assieme ad Atletico Lariano e Rocca Priora Rdp) con 20 punti messi insieme in 10 partite disputate, a sole quattro lunghezze dal Ceccano capolista che però ha giocato una partita in più rispetto ai giallorossi. “La classifica è molto corta, quindi ogni errore si può pagare a caro prezzo – dice Capitani – Ma sono convinto che la nostra sia la squadra più forte: abbiamo la giusta mentalità e giocatori di spessore, oltre che un ottimo staff tecnico e una società forte alle spalle. Nella prima parte abbiamo perso qualche punto per strada anche a causa di un pizzico di sfortuna, ma d’ora in avanti avremo tanti scontri diretti in casa e possiamo far pesare quel fattore”. Diversi ragazzi dell’Under 19 regionale, compreso Capitani, hanno vissuto l’emozione di sfidare delle squadre professionistiche durante il “Torneo del centenario” organizzato dal Valmontone 1921 lo scorso 29 dicembre: “E’ stata decisamente una bella emozione, anche se personalmente ero un po’ acciaccato fisicamente e non sono riuscito a dare il massimo”. Capitani è al quarto anno in questa società: “Sto bene qui, in passato mi sono rotto la clavicola, ma la società mi è sempre stata vicina. Non sono mai stato convocato in prima squadra ed è sicuramente uno dei miei obiettivi, ma dovendo scegliere preferirei vincere il campionato con l’Under 19 quest’anno”.