Sorianese-Canale Monterano 0-3: tris ospite al prima di campionato

Vince tre a zero il Canale Monterano che in trasferta supera la Sorianese. I padroni di casa iniziano col piglio giusto ma sul primo attacco ospite cambia la partita in negativo per la Sorianese con Canale Monterano che si gode una vittoria meritata nella prima giornata del Girone A del campionato Promozione.

Sorianese-Canale Monterano

I primi tentativi sono di prorprietà della Sorianese che bussa più volte con Tontoni e Valentini senza trovare però il gol. La rete arriva al primo affondo per il Canale Monterano: Paccaroni servito al limite dell'area salta un avversario e con l'esterno destro trova il vantaggio. Al 49esimo gli ospinti raddoppiano con Attardo che è bravissimo ad incrociare un cross dalla sinistra. All'83esimo la rete del 3 a 0 che chiude definitivamente l'incontro con Brutti che sfrutta un'uscita errata del portiere.

La classifica

Il Canale Monterano conquista i primi tre punti della stagione nel Girone A al debutto stagionale. Appuntamento rimandato con i primi punti per la Sorianese.