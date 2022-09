La Settimana Europea dello Sport a Roma: ecco il programma allo Stadio dei Marmi

Dal 23 al 30 settembre prenderà il via la "Settimana Europea dello Sport" iniziativa lanciata dalla Commissione Europea dal 2015. Per l'occasione Roma si farà trovare pronta con tre giorni all'insegna dello sport allo Stadio dei Marmi.

La Settimana Europea dello Sport

La Settimana Euroea dello Sport nasce nel 2015 per volontà della Commissione Europea con l'obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il conseguente benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. Per la terza stagione consecutiva il coordinamento degli eventi l'attività vede la collaborazione fra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di ente di coordinamento nazionale e la Società Sport e Salute

L'evento a Roma

"#BeActive Multi Sport Village" è il nome dell''evento sportivo italiano per la Settimana Europea dello Sport si svolgerà allo Stadio dei Marmi dal 23 al 25 settembre 2022. Lo Stadio è pronto a trasformarsi in una rassegna di discipline sportive e ognuna avrà uno spazio dedicato dove, con la presenza di istruttori e campioni, saranno fatte diverse pratiche. Nell’edizione precedente, lo scorso anno, sono state presentate diverse attività fra cui Hockey sul Prato, Rugby, Badminton, Taekwondo, Squash, Tennis da tavolo, Bridge, Skate, Parkour, Triathlon, Bocce Pétanque, Gym Boxe, Tiro a segno, Arti Marziali, Yoga, American Football.

Il programma

La tre giorni di sport allo Stadio dei Marmi sarà completamente gratuita. L'evento inizierà venerdì 23 settembre dalle ore 14 alle 18. Sabato 24 settembre la giornata si dividerà in due fasi: la prima dalle 10 alle 18 e poi dalle 21 fino alle 24. La serata di sabato prevede musica e show per coinvolgere sempre più pubblico. La giornata conclusiva, domenica 25 settembre si respirerà sport dalle 10 alle 13.