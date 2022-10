Serie C Femminile: Res Roma e Trastevere Femminile vincono i derby contro Roma CF e Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

L'ottava giornata del Girone C del campionato di Serie C Femminile si è chiuso con il successo di Res Roma e Trastevere Femminile nel doppio derby contro Roma CF e Grifone Gialloverde.

Roma CF-Res Roma

La Res Roma batte la Roma CF per tre a due al termine di un derby avvincente. La Res sblocca la partita all'ottavo con Cianci che trasforma in rete un perfetto cross. Sempre i traversoni sono l'arma in più per le ragazze di Galletti che raddoppiano al 17esimo grazie ad un autogol. Prima della fine del primo tempo la Roma CF accorcia le distanze con Del Rosso che si fa trovare sola davanti al portiere e non sbaglia. Nella ripresa al 64esimo Caccamo trova il tris. Del Rosso tiene vive le speranze rimonte della Roma CF siglando al 67esimo la sua personale doppietta direttamente su calcio di punizione. Nel finale Caccamo e compagne sprecano il quarto gol ma al triplice fischio festeggia comunque la Res Roma.

Trastevere-Grifone Gialloverde

Derby agevole per il Trastevere Femminile che liquida con un secco 5 a 0 il Grifone Gialloverde. Le trasteverine sbloccano la partita con Biasotto che di testa trova il gol su azione da corner. Immediato il raddoppio delle formazione di casa sempre con Biasotto che col mancino batte il portiere calciando un pallone vagante in area di rigore. Il Trastevere poi dilaga con le reti di Boldrini, Massimi e Serao.

La classifica delle romane

Al comando della classifica del Girone C c'è la Res Roma a punteggio pieno con 24 punti frutto delle otto vittorie consecutive conquistate. Segue a quota 22 il Trastevere Femminile. La Roma CF è a 15 punti sempre sopra la metà classifica. Zona playout per il Grifone Gialloverde con i suoi 4 punti.