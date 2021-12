La Res Roma frena e pareggia col Fesca Bari

Girone C

Si ferma la Linkem Res Roma VIII che in trasferta in Puglia si ferma sull'1 a 1 sul campo del Fesca Bari.

La partita

Durante il primo tempo la formazione gioca a ritmi bassi e la prima frazione di gioco si chiude sullo zero a zero. Nella ripresa la Res alza i ritmi e solo la traversa e le parate del portiere evitano il vantaggio. All'83esimo però Palombi segna portando le romane al meritato vantaggio. La gioia però dura poco in casa Res, infatti direttamente da calcio d'angolo De Filippis all'85esimo beffa Maurilli e ristabilisce la parità.

La classifica

Questo pareggio rallenta la Res a quota 26, col Chieti che scappa a 30. Le pugliesi salgono a quota 5 restando penultime in classifica.