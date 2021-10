AS Roma, altro infortunio per Smalling

Non c'è pace per Chris Smalling. Il difensore inglese della Roma è uscito per infortunio durante la partita contro l'Empoli e gli esami strumentali hanno evidenziato un problema muscolari che constrigeranno il calciatore a fermarsi per diverso tempo.

L'infortunio di Smalling

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Smalling hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. L'infortunio terrà l'ex Manchester United ai box per almeno tre settimane. Si tratta già del secondo infortunio per Smalling in questa stagione, dopo quello accusato durante l'amichevole estiva contro il Casablanca.

I numeri di Smalling

Dopo una prima stagione (2019/2020) da assoluto protagonista della Roma con 37 presenze, nelle successive Smalling ha convissuto con gli infortuni. Già nella scorsa stagione il difensore è stato spesso infortunato collezionado soltanto 21 gettoni fra Europa League e Serie A. Così come Fonseca, ora pure Mourinho si trova a dover fare a meno di Smalling causa continui infortuni. In questa prima parte di stagione, il difensore ha collezionato sei presenze di cui una sola, contro l'Empoli, da titolare in campionato e un gol in Conference League.