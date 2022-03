La Roma corre in MotoGp con Di Giannantonio. Ecco le foto

La Roma corre veloce. Non è un solo modo di dire, adesso infatti il club capitolino entra anche nel mondo dei motori della MotoGp grazie alla collaborazione con Fabio Di Giannantonio pilota del team Gresini Racing, romano e romanista. Sul casco del pilota infatti ci sarà il lupetto giallorosso.

Roma in MotoGp

La Roma ha stretto una partnership con Di Giannantonio che a bordo della sua Ducati porterà con sé i colori giallorossi per tutto il calendario della MotoGp attraversando i continenti dal Qatar a Valencia, dall'Argentina a Montegi. Il lupetto simbolo della Roma, sarà visibile nella parte posteriore del casco del pilota.

La presentazione del casco è avvenuta a Trigoria alla presenza di Mourinho. Queste le parole di Di Giannantonio: "Amo la AS Roma da quando amo le moto, quindi praticamente da sempre. Ogni volta che ho l’occasione corro allo Stadio Olimpico per vederla dal vivo, ma ovviamente le tappe della Moto GP non mi permettono di tifarla dagli spalti. Ora invece potrò portarla orgogliosamente sempre con me!”.

Chi è Di Giannantonio

Originario dell'Eur, Di Giannantonio è romano e romanista classe 1998. "Diggia" il suo soppranome nei box, è al suo primo anno in MotoGp, è vice-campione del mondo di Moto3. Campione Italiano della PreMoto3, nel 2016 ha esordito nel Motomondiale portando a casa ben tre podi e conquistando il 6° posto nella classifica generale. In seguito ha vinto il titolo di Rookie of the Year Moto 2. Nel 2021 ha conquistato una vittoria nel Gran Premio di Jerez, a cui si aggiungono i tre podi che gli hanno permesso di realizzare il sogno di correre in MotoGp.