Il Rocca Priora RdP passa al terzo turno di Coppa Italia

Il Rocca Priora RdP vince per 3 a 2 in casa contro l'Atletico Colleferro e passa al terzo turno di Coppa Italia Promozione.

La partita

Il Rocca Priora RdP inizia bene la partita e passa in vantaggio al 23esimo. A segnare il gol che sblocca la partita è Scacchetti che dal dischetto non sbaglia. Il calcio di rigore è stato assegnato per fallo su Nuzzi lanciato a rete. Al 32esimo è proprio Nuzzi a portare i suoi sul 2 a 0 grazie ad un pallonetto che supera il portiere. Nella ripresa però un blackout dei padroni di casa concede all'Atletico Colleferro di tornare in partita. Gli ospiti infatti prima accorciano le distanze e poco dopo trovano il 2 a 2. A trovare il gol vittoria è Scacchetti che direttamente da calcio di punizione trova la rete del 3 a 2 e porta il Rocca Priora RdP al prossimo turno di Coppa Italia.