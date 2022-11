Romulea-Tarquinia 3-2: Di Pilato firma la rimonta amaranto oro

La Romulea in casa batte per tre a due in rimonta il Tarquinia nella quinta giornata del Girone A del campionato Promozione e resta in scia all'Ottavia capolista.

La partita

La Romulea parte male e va subito sotto nel punteggio. Al sesto in fatti su azione di calcio d'angolo con un tap-in sotto misura passa avanti il Tarquinia che raddoppia al 26esimo grazie ad uno splendido pallonetto nato da un lancio lunngo del portiere. Lo zero a due scuota la Romulea: Matteo Mancini accorcia al 31esimo con un perfetto piattone dopo una mischia in area. Prima della fine del primo tempo è poi Du Besse a fare il due ad due ribadendo in rete una respinta del portiere. Nella ripresa gli amaranto oro completano la rimonta siglando il 3 a 2 con Di Pilato. L'attaccante è bravo a trasformare in gol un'assist di Settembre protagonista di una bella iniziativa personale. Nel finale Di Pilato spreca il 4 a 2 calciando a lato a tu per tu col portiere.

La classifica

La Romulea sale a quota 12 punti in classifica nel Girone A, a -1 dalla capolista Ottavia. Il Tarquinia resta nelle retrovie a quota quattro punti.