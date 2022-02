Lodigiani-Vis Subiaco 5-1: Massella e Maione fanno festa alla Borghesiana

Squadra in casa

Squadra in casa Lodigiani

La Lodigiani vince in casa alla Borghesiana per cinque a uno contro la Vis Subiaco nella 18esima giornata del Girone D.

La partita

Il primo tempo si rivela complicato per la Lodigiani che infatti trova l'1 a 1 al 37esimo con Marsella. Nella ripresa è ancora Massella a segnare il gol del 2 a 1 e a portare in vantaggio i suoi. Dalla panchina entra Maione che in pochi minuti, dal 64esimo al 74esimo mette a segno una doppietta. All'82esimo Massella mette il punto sulla partita e sulla prestazione realizzando il quinto gol, il suo terzo personale.

La classifica

Con questo successo la Lodigiani sale a quota 28 punti. Vis Subiaco ferma a quota 21.