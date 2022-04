Promozione, Girone C: le partite della venticinquesima giornata

Dopo la sosta pasquale riprende il campionato Promozione col Girone C dove il Nettuno corre solitario verso il salto in Eccellenza. Impegno sulla carta agevole per la formazione di Panicci.

Monte Mario-Nettuno

Il Nettuno capolista con 59 punti, a +9 sul Palocco secondo, domenica 24 aprile giocherà il posticipo in casa del Monte Mario fanalino di coda del Girone C. Nel testacoda della 25esima giornata la formazione di Panicci cercherà di imporsi per avvicinarsi quanto mancano sei partite al termine del campionato al salto di categoria. Sulla carta impegno tutt'altro che impossibile per Laghigna e compagni.

Le altre partite

Sogna in grande la Fonte Meravigliosa (terza a 47 punti) che dopo aver conquistato le semifinali di Coppa Italia punta il secondo posto distante soltanto tre punti. Per raggiungerlo la Fonte dovrà vincere l'ostica sfida contro la Virtus Ardea e sperare nell'ennesimo passo falso di questo 2022 del Palocco (secondo 50 punti) contro l'Ostiantica. Difficile impegno per l'Eur Torrino in difficoltà contro il Santa Maria delle Mole.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 25esima giornata del Girone C

Virtus Ardea-Fonte Meravigliosa

Palocco-Ostiantica

Velletri-Pescatori Ostia

Eur Torrino-Santa Maria delle Mole

Grifone Roma VIII-Vis Aurelia

Atletico Acilia-DuepigrecoRoma

Morandi-Città di Pomezia

