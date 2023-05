Monza-Roma 1-1: El Shaarawy segna ma non basta, frenata per la Champions. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma frena a Monza contro i brianzoli. Finisce 1 a 1 la trasferta dei giallorossi che in emergenza sbloccano la partita ma poi vengono ripresi, su calcio piazzato da Caldirola. I giallorossi prendono in mano il gioco a metà primo tempo ma poi perdono uomini, infortunato anche El Shaarawy, e lucidità. Un pareggio negativo nella corsa Champions e adesso la sfida all'Inter di sabato diventa ancora più delicata.

Monza-Roma, la cronaca

Dopo nemmeno un minuto palla persa di Celik e contropiede brianzolo con tiro di Mota deviato in corner da Rui Patricio. Al 13esimo Roma pericolosa con un colpo di testa di Cristante, bravo Di Gregorio a respingere. Al 24esimo la Roma va in vantaggio con El Shaarawy: il Faraone approfitta di un errore grave di Di Gregorio e a porta vuota, dopo una prima respinta di Mari, non sbaglia.Al 31esimo Mota vince un rimpallo e calcia dal limite dell’area non trovando la porta per centimetri. Al 36esimo il portiere del Monza con un buon riflesso nega il gol al colpo di testa di Ibanez. Al 39esimo il Monza pareggia con Caldirola su cross su punizione di Rovella. Ad inizio ripresa Carlos Augusto lascia partire un sinistro velenoso, fortunato Rui Patricio a respingere in angolo. Nel recupero prima miracolo di Di Gregorio su Ibanez poi rosso per Celik per doppio giallo. Al 96esimo Rui Patricio blocca Carlos Augusto.

Tabellino e pagelle

Monza (4-3-2-1): Di Gregorio 5; Izzo 6, Mari 6, Caldirola 7 (dall'86' Marlon); Ciurria 6, Pessina 6, Rovella 6,5 (dal 66’ Machin 6), Carlos Augusto 6,5; Colpani 5,5 (dal 46’ Birindelli 6), Caprari 5,5 (dal 66’ Valoti 6); Mota 6,5 (dall'86' Gytkjaer s.v.). All.: Palladino 6,5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Cristante 6, Ibanez 6,5; Celik 4, Zalewski 6,5 (dal 61’ Spinazzola 6), Pellegrini 6, Bove 6 (dall'83'Tahirovic); El Shaarawy 7 (dal 69’ Volpato 6), Solbakken 5 (dal 61’ Camara 6); Abraham 6. All.: Mourinho 6

Marcatori: 39’ Caldirola (M); 24’ El Shaarawy (R)

Ammoniti: Ciurria (M) Izzo (M), Pessina (M); Cristante (R), Pellegrini (R), Celik (R), Dybala (R)

Espulsi: Celik (R)

Arbitro: Chiffi

I top e flop giallorossi

El Shaarawy 7: Il più pimpante della Roma. Trova lui il gol che sblocca la partita. Esce per infortunio.

Mancini 6,5: Guida la difesa giallroossa alla grande.

Solbakken 5: Mai in partita. Tanti palloni persi e gestiti male.

Celik 4: Malissimo, ingenuo a prendere l'espulsione.