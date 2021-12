Lo Sporting Ariccia annuncia un nuovo acquisto

Il mercato di Eccellenza riapre e ne approfitta lo Sporting Ariccia, che ha annunciato ieri un nuovo giocatore per la propria prima squadra. Il colpo di mercato in questione è Gabriele Martinelli, punta centrale classe 2001 prelevata dalla formazione romana del Casal Barriera. La punta ha un lungo passato nelle serie minori laziali, tra un passaggio al Rieti fino alle esperienze alternate tra Campus EUR e Aprilia. Il giovane attaccante sarà da subito disponibile per la prossima giornata di campionato e la società di Ariccia lo ha accolto con queste parole sul suo sito ufficiale. "Primo giorno di mercato e primo ingresso in casa Sporting Ariccia. Benvenuto Gabriele Martinelli, attaccante classe 2001.".