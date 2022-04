Lazio-Milan 1-2: Tonali ribalta Sarri al 92esimo. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde all’Olimpico per due a uno contro il Milan. I biancocelesti si fanno male da soli e pagano ancora una volta degli svarioni difensivi. La squadra di Sarri con merito chiude il primo tempo in vantaggio grazie al solito Ciro Immobile, ma poi nella ripresa lascia il gioco ai rossoneri, non costruendo più nulla in fase offensiva. La Lazio si condanna alla sconfitta nel recupero con un doppio grave errore di Marusic prima e Acerbi poi (il 33 colpevole anche in occasione del primo gol milanista). Ennesima partita, in cui gli errori di una difesa da registrare dall’inizio della stagione dilapidano quello di buono che la fase offensiva costruisce. L’ex Pioli sbanca quello che era stato il suo stadio e continua così la sua corsa allo scudetto, Sarri invece continua la ricerca della sua Lazio.

Lazio-Milan, la cronaca

Al quarto minuto la Lazio passa in vantaggio. Mlinkovic-Savic salta Hernandez e mette in mezzo un pallone su cui si avventa Ciro Immobile che anticipa Kalulu e batte Maignan. Al 17esimo occasione Milan con Giroud. Il francese di testa da ottima posizione non trova lo specchio della porta biancoceleste. Al 23esimo Felipe Anderson trova un passaggio illuminante per Immobile, ma il capitano biancoceleste è fermato da un’uscita superba di Maignan. Poi è il turno del Milan che ci prova prima con Kessie e poi con Leao, entrambi i tentativi centrali sono ben bloccati da Strakosha. Al 44esimo Theo Hernandez prova a sorprendere Strakosha su punizione, ma il portiere albanese è attento e allontana. Al 50esimo il Milan pareggia. Leao brucia in velocità Acerbi e mette in mezzo per Giroud che anticipa Radu e fa uno a uno. Milan al 59esimo vicinissimo al raddoppio con Messias che arriva sul secondo palo ma spara alto un cross di Leao. Al 62esimo ancora il 30 rossonero vicino alla rete. Il brasiliano salta con un numero Radu e poi si invola verso la porta e col mancino a giro sfiora il palo. All’84esimo Leao salta con facilità Marusic e col mancino calcia in porta trovando la pronta risposta di Strakosha. Un minuto dopo è Rebic a chiamare il portiere biancoceleste alla parata con un tiro da fuori area. All’89esimo Ibrahimovic vicino al gol: cross di Hernandez, liscio di Hysaj e Acerbi ma il tiro dello svedese è deviato in angolo dal terzino albanese. Sul corner seguente il pallone fuori area arriva a Theo Hernandez che calcia e sfiora l’incrocio dei pali a Strakosha immobile. Al 92esimo gol del Milan con Tonali su pasticcio difensivo della Lazio con Acerbi e Marusic protagonisti in negativo

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 6 (dall’80’ Luiz Felipe 5,5), Patric 6,5 (dall’80’ Hysaj 5,5), Acerbi 4,5, Radu 4,5 (dal 63’ Marusic 4,5); Leiva 5,5 (dal 60’ Cataldi 6), Milinkovic-Savic 6,5, Luis Alberto 5 (dal 60’ Basic 5,5); Zaccagni 6, Felipe Anderson 6,5, Immobile 7. All.: Sarri 5,5.

Milan (4-3-3): Maignan 6,5; Calabria 6, Tomori 5,5, Kalulu 5, Hernandez 5,5; Tonali 7, Kessie 5; Messias 6,5 (dal 70’ Krunic 6), Diaz 6 (dal 68’ Rebic 6,5), Leao 6,5 (dall’86’ Saelemaekers s.v.); Giroud 7 (dal 68’ Ibrahimovic 6,5). All.: Pioli 7.

Marcatori: 4’ Immobile (L); 50’ Giroud (M)

Ammoniti: Strakosha (L), Leiva (L), Cataldi (L); Tomori (M), Kalulu (M), Ibrahimovic (M), Tonali (M)

Arbitro: Guida

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Un pallone giocabile un gol. Certezza della Lazio.

Marusic 4,5: Imperdonabile il suo errore al 92esimo. Si fa scippare in maniera ingenua il pallone da Rebic. Da lì nasce il gol della vittoria rossonera.

Acerbi 4,5: Prima si fa scappare Leao in occasione del pareggio milanista, poi combina un pasticcio nel due a uno di Tonali.

Radu 4,5: Soffre maledettamente Messias e arriva in netto ritardo su Giroud in occasione dell’uno a uno.