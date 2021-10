Lazio-Inter: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 16 ottobre alle ore 18, la Lazio ospiterà in casa l'Inter del grande ex Simone Inzaghi per l'ottava giornata di Serie A. Le squadre tornano in campo dopo la sosta per le nazionali e la Lazio vorrà subito riscattare la brutta sconfitta contro il Bologna. Per il big match dell'Olimpico Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile dopo il problema accusato contro la Lokomotiv Mosca, ma non avrà a disposizione Acerbi squalificato.

Le ultime su Lazio-Inter

Come detto Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile. L'attaccante infortunatosi in Europa League ha saltato la trasferta del Dall'Ara e ha dovuto declinare la convocazione di Mancini per le finali di Nations League. Smaltito l'infortunio il capitano biancoceleste sarà al centro dell'attacco della Lazio, supportato da Felipe Anderson che quando vede l'Inter di esalta (4 gol in 9 partite) e Pedro. Anche Zaccagni è da considerare recuperato, ma l'ex Verona partirà dalla panchina. A centrocampo giocheranno Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Leiva (in vantaggio su Cataldi). In difesa mancherà Acerbi che ha ricevuto due giornate di squalifica dopo il rosso rimediato nella disfatta di Bologna. Sostituirà il centrale della Nazionale, Patric in netto vantaggio su Radu. Confermati Luiz Felipe e Hysaj. L'unico ballottaggio per Sarri riguarda il terzino destro: al momento Marusic parte avanti rispetto a Lazzari. In porta ci sarà Reina, nonostante la brutta prestazione nell'ultima giornata.

Simone Inzaghi torna all'Olimpico con tanti dubbi di formazione legati all'attacco. Infatti sia Correa che Lautaro (così come Vidal, Sanchez, Vecino) torneranno in Italia fra venerdì sera e sabato mattina. Un problema per Inzaghi che fra i calciatori citati schiererà dal primo minuto soltanto Lautaro che sarà il partner d'attacco dell'ex Roma, Edin Dzeko. Scendono le quotazioni di Perisic o Calhanoglu, al fianco del bosniaco. Infatti il turco agirà a centrocampo insieme a Brozovic e Barella. Gli altri pensieri per Inzaghi riguardano gli esterni con i soliti ballottaggi Perisic/Dimarco (avanti il croato) e Dumfries/Darmian (favorito l'italiano). In difesa certi del posto davanti ad Handanovic Bastoni, Skrniar e l'ex De Vrij.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Immobile. Allenatore: Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere Lazio-Inter

La partita Lazio-Inter sarà trasmessa in esclusiva streaming da Dazn. Per vedere il big match dell'Olimpico sarà dunque necessario abbonarsi a Dazn. La sfida sarà visibile tramite app Dazn su tv di nuova generazione, dispositivi mobili, console di gioco Xbox e PlayStation, e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.