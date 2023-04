Inter-Roma Femminile 1-6: uragano giallorosso, al Breda non c'è partita. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile vince per sei a uno al Breda contro l'Inter. Prova di forza clamorosa delle giallorosse che travolgono le nerazzurre trascinate da Glionna e Haavi (doppiette per entrambe) in versione super. Roma perfetta e letale in attacco che crea tantissimo e chiudendo i conti della partita già nel primo tempo. Con questo successo la Roma continua la sua marcia verso il tricolore andando a +11 dalla Juventus che dovrà giocare la sua partita domani. Proprio le bianconere saranno le prossime avversarie delle giallorosse nel prossimo turno, sfida decisiva per la stagione delle ragazze di Spugna.

Inter-Roma, la cronaca

Al 14esimo la Roma passa in vantaggio con Haavi che di testa in tuffo spinge in rete un cross di Di Guglielmo. Al 24esimo raddoppio giallorosso sempre con Haavi che scappa via e col destro batte Piazza. Al 28esimo Glionna trova il tre a zero a dopo un cross rasoterra di Giacinti. Al 36esimo la 18 giallorossa trova un super gol con un tiro dalla distanza che sorprende Piazza leggermente fuori dai pali. Al 46esimo Giacinti segna il 5-0 spingendo in rete un assist di Glionna. Al 59esimo miracolo di Piazza su colpo di testa di Giacinti. Al 60esimo splendido gol a giro di mancino di Andressa. Al 75esimo Ceasar coi piedi correndo all’indietro nega il gol a Chawinga. All'81esimo l'attaccante nerazzurra si rifà col mancino battendo Ceasar.

Tabellino e pagelle

Inter (4-4-2): Piazza 6; Sonstevold 5, Fordos 4,5, Kristjansdottir 4,5, Robustellini 5 (dal 46’ Karchouni 5); Thogersen 5, Mihashi 5, Eckhoff 5 (dal 71’ Santi 6), Pandini 5,5 (dal 57’ Marinelli 6); Chawinga 6, Nchout 5 (dal 71’ Polli 6). All.: Guarino 4

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Di Guglielmo 7 (dal 72’ Landstrom 6), Wenninger 5,5, Linari 6, Minami 6; Giugliano 6,5 (dal 63’ Cinotti 6), Greggi 6,5 (dal 72’ Ciccotti 6); Glionna 8,5, Andressa 7,5, Haavi 8 (dal 77’ Selerud s.v.); Giacinti 7,5 (dal 63’ Serturini 6). All.: Spugna 8

Marcatrici: 81' Chawinga (I); 14’, 24’ Haavi (R), 28’, 36’ Glionna (R), 45’+1 Giacinti (R), 60’ Andressa (R)

Ammonite: Fordos (I)

Arbitro: Collu

Le top e flop giallorosse

Glionna 8,5: Imprendibile e devastante la 18 giallorossa. Doppietta e assist per lei. Il secondo gol una perla dalla distanza.

Haavi 8: Prestazione sontuosa della norvegesa. Due gol e tante altre occasioni.

Di Guglielmo 7: Tanta corsa e qualità per il terzino di Spugna. Dal suo cross nasce il primo gol della partita.

Wenninger 5,5: Bene per 80 minuti. Perde il contrasto in occasione del gol dell'Inter.