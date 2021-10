Il Fonte batte il Santa Maria delle Mole

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Fonte Meravigliosa

Il Fonte Meravigliosa vince, in casa, per due a zero contro il Santa Maria delle Mole.

La partita

Al campo Fabrizio Amedeo, il Fonte Meravigliosa trova il primo successo stagionale. Fra le mura amiche, il Fonte sblocca la partita contro il Santa Maria delle Mole con Lombardi. La partita viene messa in cassaforte da un autogol che chiude definitivamente l'incontro.

La classifica

Per il Santa Maria delle Mole si tratta del primo stop in campionato dopo le prime due vittorie e resta ferma a sei punti. Prima vittoria invece per la Fonte che sale a quota cinque punti.