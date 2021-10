Il DuepigreRoma vince ancora

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Il DuepigrecoRoma vince ancora e batte 2 a 1 in trasferta il Monte Mario.

Il DuepigrecoRoma vince in casa del Monte Mario una partita molto combattuta. A sbloccare il risultato sono proprio gli ospiti con Jammeh al 25esimo. Nel finale del primo tempo però il Monte Mario torna in partita pareggiando i conti con Guizzardi. Nella ripresa, quando la partita sempre andare verso il pareggio, al 78esimo Dipilato sigla la rete della vittoria per il DuepigrecoRoma.

Con questa vittoria il DuepigrecoRoma conquista la vetta della classifica del Girone C (insieme ad Eur Torrino e Nettuno) a quota 7 punti. Il Monte Mario raccoglie la terza sconfitta in tre partite e resta in fondo alla classifica.