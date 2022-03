Almas-Fiano Romano 0-4: tripletta di Federici e tiberini secondi in classifica

Vittoria con poker per il Fiano Romano che sbanca la casa dell'Almas Roma con un netto quattro a zero. Protagonista Federici autore di una tripletta.

La partita

La sfida fra Almas e Fiano si sblocca soltanto nella ripresa quando sale in cattedra Federici che trascina i suoi alla vittoria. L'attaccante degli ospiti apre le danze al 50esimo quando si presenta a tu per tu col portiere avversario ben imbeccato da De La Vallèe. Al 59esimo arriva il due a zero del Fiano, con Federici che stavolta trova la rete con un bel diagonale da sinistra su assist di Loreti. Al 65esimo arriva la tripletta per il bomber ospite. De La Vallèe crossa dalla destra e serve Federici che da dentro l'area fulmina il portiere ospite con un gran tiro di prima intenzione. La formazione di Antoniutti chiude i conti al 69esimo. Stavolta Federici veste i panni dell'assist-man, servendo dalla sinistra un bel pallone a Ciacciò che di sinistro all'altezza del dischetto da rigore non sbaglia.

La classifica

Questo bel successo porta il Fiano Romano al secondo posto del Girone B con 36 punti. L'Almas interrompe la sua bella striscia positiva e si ferma a quota 20 punti.