Eurobasket Roma-Nardò, nuovo orario e nuova sede

Nota ufficiale dell'Eurobasket Roma, che sul proprio sito ha comunicato il cambio di data, di orario e di sede per la gara contro Nardò: "L’Atlante Eurobasket Roma comunica lo spostamento del proprio primo match del campionato di Serie A2 2021/22 con avversaria Next Nardò, previsto originariamente per sabato 02/10, a domenica 03/10 alle ore 17:00".

"Contestualmente comunica la sede di gioco per la prima gara: si tratta del PalaCoccia, sito a Veroli (FR)".