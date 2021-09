Eurobasket, buon test contro Rieti

Vittoria per l'Atlante nella gara amichevole contro Rieti in vista dell'inizio dell'inizio del campionato

Scrimmage di buon livello per l’Atlante Eurobasket Roma, opposta alla Real Sebastiani Rieti. In un match il cui punteggio è resettato all'inizio di ogni quarto, i capitolini, con Davis e Fanti a riposo precauzionale, mettono in mostra buone trame a pochi giorni dall'esordio nel campionato di Serie A2.

Eurobasket Roma-Rieti, la partita

Le due squadre non si risparmiano in termini di intensità, cercando di lavorare sui dettagli nei meccanismi offensivi e in quelli difensivi. Si mantiene quindi l'equilibrio per quasi tutta la prima frazione, durante la quale entrambe le compagini coinvolgono tutti gli effettivi, prima del minibreak capitolino che vale il vantaggio per 14-7 al suono della sirena. Nel secondo quarto sono i reatini a partire meglio, alternando soluzioni da sotto canestro e da fuori, prima della risponda dei romani che alzando i ritmi: trovano così migliori conclusioni sia nel pitturato (con Molinaro e Cicchetti in evidenza) che dall'arco dei 3 punti, concludendo in pareggio per 21-21 una frazione dal punteggio ben più elevato rispetto alla precedente.

Al rientro dagli spogliatoi partenza forte dei romani che arrivano con continuità nei pressi del ferro, piazzando un break di 6-2 dopo 2 minuti e mezzo. Sommando le iniziative di Schina, il vantaggio dei ragazzi di coach Pilot supera anche la doppia cifra, prima della replica degli ospiti che contengono lo scarto sul -8 per il 25-17 di fine quarto. Nuova buona partenza dei capitolini nell'ultimo quarto, con un 4-0 che vede la successiva replica della Real Sebastiani Rieti con un controbreak di 9-0 prima della rimonta propiziata dai canestri di Simone Pepe (top scorer della compagine romana a fine gara). Con un'ultima zampata i reatini si aggiudicano per 16-24 la quarta frazione di un match che complessivamente vede vincitrice l'Atlante Eurobasket Roma.

Eurobasket-Rieti, il tabellino

Atlante Eurobasket Roma – Real Sebastiani Rieti (14-7, 21-21, 25-17, 16-24)

Atlante Eurobasket Roma: Hill 10, Viglianisi 6, Cicchetti 11, Molinaro 8, Pepe 20, Tomasello 4, Schina 13, Romeo 4

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi

Real Sebastiani Rieti: Tchintcharauli 6, Ogiemwonyi n.e, Chiumenti 15, Contento 13, Loschi 10, Piccin 2, Piazza 1, Ghersetti 14, Traini 8

All. Finelli

Ass. All. Mattioli, Miluzzi