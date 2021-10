A Roma parte il torneo di tennis PL Open 2021

Sabato 16 ottobre prende il via il torneo di tennis PL Open 2021. Il torneo giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà sui campi in terra battuta del Due Ponti sporting club di Roma e vedrà la partecipazione di 44 giocatori fra cui i migliori italiani e stranieri (16 in qualificazioni, 28 in tabellone). Il torneo terminerà venerdì 22 ottobre.

PL Open 2021

L’evento è volto a promuovere lo sport e le relazioni diplomatiche e commerciali tra i Paesi dopo i mesi difficili legati alla pandemia del Covid-19. Infatti faranno da sfondo al torneo tennistico sfondo varie iniziative legate al G20. Fra queste una prestigiosa cena di gala che vedrà la presenza delle più importanti personalità pubbliche del mondo internazionale diplomatico, politico e culturale. Fra gli organizzatori del torneo troviamo l’imprenditore russo Petr Losev, Luca Clarens e Ashley Amedeo Salfa