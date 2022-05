Riapre via Merulana, dopo il "pasticciaccio" delle luminarie di Natale il Campidoglio corre ai ripari

Il “pasticciaccio” di via Merulana è archiviato. La strada dell’Esquilino, chiusa nei due sensi di marcia per consentire la sostituzione delle luminarie natalizie, nella giornata del 24 maggio è tornata ad essere interamente percorribile.

Strada chiusa per rimuovere le luminarie

Ad inizio settimana gli automobilisti si sono trovati nell’inaspettata condizione di cercare soluzioni viarie alternative alla Merulana che, dalle prime ore della mattinata, è stata chiusa dai nastri gialli della polizia locale. L’intero quadrante è rimasto paralizzato dal traffico. Ai disagi vissuti si è sommato lo stupore nello scoprire le ragioni che hanno portato all’interdizione della strada. Chiusa per consentire, a fine maggio, di rimuovere le luminarie sistemate lo scorso dicembre. Luminarie che, rimaste così a lungo sulla strada, hanno finito per deperirsi ed esporsi al rischio di pericolose cadute.

Il ritorno alla normalità

Le condizioni della viabilità sono progressivamente migliorate e già nella serata del 23 maggio, solo il transito in direzione San Giovanni era ancora interdetto. La strada è ora tornata interamente percorribile e, gli automobilisti, hanno ripreso a transitarla in tutti i sensi di marcia. Ma quanto è successo ha contribuito ad accendere i riflettori sulla gestione degli addobbi natalizi.

La gestione delle luminarie

Mentre Lorenza Bonaccorsi, la presidente del municipio I, auspicava entro l’estate l’avvio di un regolamento per “mettere un po’ d’ordine sulla gestione delle luminarie”, anche il Campidoglio ha iniziato ad interessarsi del problema. Antonella Melito, la vicepresidente della commissione urbanistica capitolina ha fatto sapere che “sta lavorando ad una proposta di delibera comunale” proprio sulle luminarie.

L'iniziativa del Campidoglio

L’obiettivo, si legge nella missiva inviata ai minisindaci, è quella di “realizzare progetti di illuminazione natalizia” che punti “sulla collaborazione tra pubblico e privato, attuata mediante contratti di sponsorizzazione che consentano ai vincitori dell’apposita gara, di poter pubblicazione la propria attività a fronte della realizzazione di progetti di illuminazione natalizia sia in zone centrali che, obbligatoriamente, in zone decentrate”. Ai presidenti di municipio viene chiesto d’indicare le strade e le piazze dove poterla realizzare. Un primo passo in vista dell’auspicata riorganizzazione di un servizio per evitare che, quanto successo in via Merulana, possa ripetersi in altre strade della Capitale.