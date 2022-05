Via Merulana, ci sono ancora le luminarie natalizie ma sono a rischio caduta: chiusa la strada

Via Merulana deserta. Dalla mattinata del 23 maggio la strada è stata chiusa al transito nei due sensi di marcia.

Da piazza Santa Maria Maggiore fino a San Giovanni, sulla via sono stati messi i nastri gialli dagli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale. Un intervento, hanno spiegato i caschi bianchi, causati dal “rischio caduto delle luminarie”. Sul posto, intorno alle 7.30, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La chiusura della strada è quindi causata dalla rimozione delle luminarie natalizie che, alla data del 23 maggio, devono ancora essere rimosse. La chiusura della strada, da piazza Santa Maria Maggiore a Via Labicana, ha comportato un intensificarsi del traffico nelle zone limitrofe.

Inevitabili anche le conseguenze sul trasporto pubblico di superficie. Atac infatti fa sapere che, per i lavori in corso sulla strada le linee 16-714 da piazza di Santa Maggiore, deviano via Carlo Alberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e viale Manzoni.

Sulle ragioni della tardiva rimozione delle luminarie è intervenuto il municipio I. "Gli esercenti della strada avevano incaricato una ditta per l'allestimento e lo smontaggio di questi dispositivi per l'illuminazione natalizia" ha spiegato l'assessore ai rapporti con i cittadini Stefano Marin. "Si tratta di un accordo tra privati che, però non è stato rispettatto - ha chiarito la presidente Lorenza Bonaccorsi - nel frattempo queste luminarie si sono deteriorate ed i cittadini hanno allertato la polizia locale". I caschi bianchi, a quel punto, si sono mossi chiamando in supporto anche i vigili del fuoco, intervenuti in mattinata.

Sui tempi necessari per la rimozione di questi dispositivi luminosi, il municipio ha fatto sapere di aver "sollecitato affinchè si provvedesse il prima possibile" visto i disagi che sta causando alla circolazione. "E' nostro interesse - ha aggiunto la minisindaca - mettere un po' d'ordine per le luminarie di Natale. Lo scorso anno era impossibile farlo, visto che ci siamo insediati a novembre. Ma entro l'estate dobbiamo comincare a pensare a come riorganizzare il servizio, anche per evitare che possano verificarsi di nuovo episodi del genere".

Articolo aggiornato alle ore 13: 40 del 23 maggio 2022