Ferrovia Roma Nord, studenti e pendolari fanno quadrato: “La situazione è drammatica”

Pochi e sporchi. I treni in circolazione sulla Roma Nord possono essere sintetizzati con questi due aggettivi. “La situazione è drammatica” continuano a ripetere i passeggeri, sempre meno numerosi, che fanno ancora affidamento sulla linea ferroviaria ex concessa.

La soppressione delle corse

La condizione è tale da aver spinto pendolari e studenti, a coalizzarsi. “Da mesi vengono infatti sistematicamente soppresse le corse extraurbane” ha sottolineato la Consulta provinciale degli studenti di Viterbo e il Comitato pendolari ferrovia Roma Nord, pubblicando un lungo elenco di corse tagliate nella tratta tra Catalano e Viterbo. Si vanno a sommare a “decine di corse urbane tra Montebello e Roma Flaminio”. Secondo il rapporto Pendolaria del 2022, lo scorso anno le corse soppresse hanno anche superato le cinquanta al giorno.

Tagliate anche le corse bus integrative

Non è tutto. Dal 30 marzo 2022, lamentano studenti e pendolari “sono state soppresse anche le corse bus ‘integrative’, rendendo ancora più difficoltoso spostarsi tra comuni limitrofi in tratta extraurbana. Alla penuria di convogli a disposizione della Roma Nord, linea ancora gestita da ATAC, si deve aggiungere anche la qualità del servizio offerti da quelli in circolazione. Sono “sporchi, imbrattati, assenza totale di riscaldamento o aria condizionata”. Non solo.

I treni sporchi

“Nella quasi totalità dei casi i servizi igienici risultano inutilizzabili in quanto sempre guasti e in condizioni igieniche molto discutibili”. Un disagio intuibile per chi, ad esempio, impiega un’ora e mezza per raggiungere Viterbo da Civita Castellana. “Come studenti pendolari chiediamo al gestore ATAC di ripristinare fin da subito i treni soppressi, come da orario programmato e pubblicato sul sito ufficiale, oltre che a una bella ripulita dei vagoni e toilette almeno fine alla fine dell’anno scolastico. In questo momento – si legge nella nota congiunta – la situazione è insostenibile per tanti studenti”.

L'appello degli studenti

Per evitare di dover affrontare un altro anno scolastico con i problemi descritti, studenti e pendolari hanno rivolto un appello alle istituzioni ed alle aziende di trasporto pubblico. "Chiediamo un incontro urgente alla presenza di ATAC, COTRAL, l’assessorato ai trasporti della regione Lazio ed i sindaci dei comuni coinvolti, per pianificare interventi in vista del prossimo anno scolastico". C'è un vasto territorio, a nord della Capitale, a cui va garantito un collegamento su ferro che sia stabile e decoroso. Due diritti che, la ferrovia ex concessa, in questo momento non sembra proprio garantire.