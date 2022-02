Ferrovia Roma Nord tra le peggiori d'Italia, fino a 50 treni soppressi al giorno. I pendolari tornano all'auto

Anche oggi i treni metropolitani cancellati sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo hanno superato i venti. Una quota non usuale per la Ferrovia Roma Nord che anche quest’anno Pendolaria, il rapporto di Legambiente, mette tra le peggiori d’Italia.

Ferrovia Roma Nord: nel 2020 oltre 5mila treni soppressi

D’altronde i numeri parlano chiaro: nel 2020 sono stati oltre 5.000 i treni soppressi, con punte di 100 corse al giorno (sulle 190 totali tra urbane ed extraurbane). Per il 2021 ancora numerose soppressioni, come lo scorso ottobre, con una media di 50 al giorno e punte di 70 treni soppressi.

Per la Roma Nord, sulla quale fino al 30 giugno Cotral affiancherà Atac per poi subentrare direttamente nella gestione dal 1 luglio, “la soppressione delle corse - si legge nelle pagine di Pendolaria - è un fenomeno che continua imperterrito, e la situazione, pessima già prima della pandemia, con treni vecchi e lenti, in ritardo, è tutt’altro che migliorata”.

I pendolari della Roma-Civitacastellana-Viterbo: “Situazione drammatica”

Lo sanno bene i migliaia di pendolari che ogni giorno utilizzano la linea che corre tra Roma e Viterbo, passando per Civitacastellana, per recarsi a lavoro o a scuola. “La situazione sulla nostra linea ferroviaria è più che drammatica. Quotidianamente, da mesi, vengono soppresse dalle 10 alle 30 corse, con picchi di 50 in alcuni giorni” - denuncia il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord da tempo impegnato a chiedere il potenziamento della linea e la sua piena efficienza. Si perchè quella linea è nevralgica per tutto il quadrante nord della città, comuni limitrofi compresi, ma è ben lontana dall’essere convertita in “metropolitana” con treni più frequenti, abbattimento dei tempi di attesa in banchina e vagoni meno affollati. La Regione Lazio ha promesso 1 miliardo di euro per la mobilità, per migliorare le infrastrutture sulle quali ogni giorno si muovono migliaia di cittadini.

Troppi treni cancellati: i pendolari costretti a prendere la macchina

Ma per adesso i pendolari della Ferrovia Roma Nord, visto l’alto numero di corse cancellate e treni soppressi, sono costretti ad abbandonare il treno “per una più inquinante, stressante, caotica e costosa mobilità privata, con buona pace di tutti i buoni propositi regionali e governativi di incentivare l’intermodalità e la mobilità sostenibile”- denuncia il Comitato.

Roma Nord e Roma Lido tra le peggiori ferrovie d’Italia

La Roma-Civitacastellana-Viterbo, insieme alla Roma Lido, resta tra le peggiori ferrovie d’Italia: “Ormai sono anni che ‘vinciamo’ questo titolo di cui faremmo volentieri a meno se solo - reclamano i pendolari - le promesse si trasformassero in fatti senza attendere le calende greche”.