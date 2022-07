I lavoratori Ama insorgono: "Basta raccogliere i rifiuti a mano"

"Basta raccogliere i rifiuti con le mani". La scritta sul volantino fatto girare dai sindacati tra i lavoratori Ama parla chiaro. Senza l'ausilio di bobcat e casse ragno, i netturbini sono invitati a lasciare i sacchetti a terra, smettendo di sollevarli a mano come fatto nelle ultime settimane sotto il caldo torrido. Un'attività definita "logorante e devastante per la salute e la sicurezza, con possibili gravi ripercussioni a livello muscolo-scheletrico".

L'afa estrema, le strade piene di rifiuti, l'assenza di casse ragno e talvolta anche di semplici pale per liberare gli spazi intorno ai cassonetti dai sacchi lasciati a terra. I lavoratori Ama non ne possono più. La crisi della raccolta a Roma va avanti ormai da più di un mese, dal 15 giugno, giorno dell'incendio a uno dei due tmb di Malagrotta. Da allora non solo le tonnellate di immondizia da togliere da secchioni e marciapiedi sono aumentate a dismisura e le temperature afose stanno toccando punte da record, ma le modalità di lavoro, è la denuncia, non sarebbero quelle adeguate alle mansioni eccezionali richieste.

Con una lettera firmata dai rappresentanti delle tre sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel, i netturbini scrivono al direttore generale Andrea Bossola per mettere nero su bianco quelle che denunciano come "pessime condizioni" di lavoro.

"Purtroppo, ancora una volta, siamo a segnalare che le operazioni (di raccolta, ndr) vengono svolte, in alcuni casi, in carenza di attrezzature (in alcune zone ci segnalano addirittura la carenza di pale...) ma soprattutto in carenza di sicurezza" si legge nella missiva. "Evidenziamo che, considerate le quantità dei rifiuti da rimuovere e le temperature estreme in cui sono chiamati ad operare i lavoratori, tali operazioni non possono essere svolte manualmente senza l'ausilio delle casse ragno. Inoltre si evidenzia che a parte del personale neoassunti, ad oggi, è stato consegnato solo il vestiario invernale".

Tra le richieste anche che le "operazioni siano svolte, preferibilmente durante i turni semi notte e notte", per ovviare al caldo torrido. In assenza di risposte sulla questioni sollevate, "sarà nostra premura richiedere le necessarie verifiche ai competenti uffici del Servizio sanitario regionale".

Perché i rifiuti si accumulano sui marciapiedi

I rallentamenti nell'intero ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti fanno saltare i giri di raccolta, con il risultato che il cittadino che trova i cassonetti pieni lascia appoggiati a terra i sacchetti, che si accumulano. Fino a qualche anno fa, i camion Ama facevano i loro giri con a bordo l'autista e due operatori, in piedi dietro al mezzo. Si svuotavano i secchioni e si toglievano anche i sacchetti appoggiati. Oggi non è più così. Le due operazioni avvengono ad opera di squadre diverse e in due fasi distinte. Questa la ragione per cui si vedono facilmente in strada cassonetti vuoti e marciapiedi pieni di immondizia.