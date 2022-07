A un mese dal rogo a Malagrotta ancora rifiuti in strada. Riapre la discarica di Albano

Roma si appoggerà alla discarica di Albano Laziale fino al prossimo 15 novembre. Come sindaco della Città metropolitana di Roma, Gualtieri ha firmato la proroga. La cava, dissequestrata a fine maggio, servirà ad aumentare gli sbocchi per quegli impianti tmb del Lazio, Rida Ambiente in testa, che stanno accogliendo rifiuti provenienti dalla Capitale dopo l'incendio a Malagrotta dello scorso 15 giugno.

"Tra dieci giorni avremo recuperato l'arretrato che si è creato e torneremo alla situazione precedente, ma con i benefici del lavoro messo in campo nel frattempo", ha spiegato il sindaco, riferendosi alla crisi della raccolta rifiuti che perdura ormai da un mese.

A macchia di leopardo, da Marconi a Talenti, da Monteverde a Tor Bella Monaca, sono ancora diversi i quartieri in sofferenza che fanno i conti con cassonetti pieni e sacchetti su strade e marciapiedi. Nelle ultime settimane, mancando sbocchi impiantistici e aree di stoccaggio sufficienti per il quantitativo di rifiuti quotidianamente prodotto dai romani e non più trattabile a Malagrotta, si sono accumulate sulle strade migliaia di tonnellate di rifiuti non raccolti. Una corsa di Ama e Campidoglio a recuperare un quadro di normalità, tra proteste nei quartieri e nelle aule della politica.

Strada spianata al termovalorizzatore

Intanto, per quanto riguarda le prospettive a lungo termine, è stato approvato il decreto Aiuti al Senato, la norma contenente i poteri straordinari conferiti al sindaco Gualtieri da palazzo Chigi per gestire i rifiuti di Roma. Tradotto: il termovalorizzatore, salvo cambi in corsa, si farà. "Un investimento remunerativo" per il primo cittadino, che intercettato ieri dai cronisti alla Festa dell'Unità è tornato sul tema. "Ci saranno le procedure di gara. Ci sarà un progetto e ci sarà una proposta. Poi ci sarà la possibilità di presentare le offerte. Pensiamo che sia possibile l'apertura dei cantieri già tra un anno".