Il piano mobilità per Natale a Roma: bus, tram e metro gratis e sconti per taxi e sharing

Mezzi pubblici gratis per quattro giornate, navette bus gratuite verso il centro, taxi e ncc scontati e offerte dei mezzi in sharing: sono i punti cardine del piano mobilità che il Campidoglio ha messo a punto per il periodo natalizio, provvedimenti che entreranno in vigore l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e lo resteranno per un mese, sino all’8 gennaio 2023.

Il piano è stato presentato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che hanno illustrato nel dettaglio le iniziative messe a punto con Atac e Roma Servizi per la Mobilità e gli accordi siglati con i diversi operatori di sharing mobility. Le linee di intervento sono quattro, e si concentrano come detto sul potenziamento trasporto pubblico, sul funzionamento delle Ztl nel Tridente e in centro storico, sui buoni per taxi e ncc e sulle agevolazioni per i servizi integrati.

Bus, tram e metro gratis per 4 giorni e tre navette gratuite per il centro per un mese

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono previste 4 giornate gratuite sull’intera rete bus, metro e tram: 8, 11, 18 e 24 dicembre. Tre linee bus verso il centro saranno gratuite per l’intero periodo: la linea 100 (elettrica) e le nuove “Free 1”, da Termini a Via del Tritone, e “Free 2”, da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso, dalle ore 9 alle ore 21, con frequenza di 10 minuti.

Le tre linee portano verso il centro storico partendo da tre parcheggi e prevederanno agevolazioni tariffarie: Free 1 si appoggia al parcheggio Termini, che offre la prima ora gratis proprio come il parcheggio di Villa Borghese da cui parte e arriva la linea 100. La linea Free 2, invece, parte e arriva dal parcheggio Partigiani, che ha stabilito una tariffa di 80 centesimi l’ora e 5 euro al giorno.

Natale e Capodanno, gli orari del trasporto pubblico

Saranno inoltre potenziate le linee metropolitane e bus verso il centro storico e verso i centri commerciali, nella fascia oraria 10:30 - 20:30, nei giorni festivi e in tutti i fine settimana del periodo natalizio (8 dicembre 2022-8 gennaio 2023).

Nel dettaglio, i bus saranno potenziati nella fascia oraria 10:30 - 20:30 il sabato nei giorni 10, 17, 24 dicembre e 7 gennaio 2023, nei giorni festivi 8, 11 e 18 dicembre 6 e 8 gennaio 2023. La linea elettrica 119 sarà estesa ai festivi, e verrà intensificato anche il servizio metro il sabato nei giorni 10,17 e 24 dicembre e eni giorni festivi 8, 11 e 18 dicembre.

Il giorno della vigilia di Natale tutta le rete bus, tram e metro resterà in servizio fino alle 21, e dalle 23 entrano in servizio le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, affiancati dalla mezzanotte dalla rete bus notturna. Il 25 dicembre

tutta la rete bus, tram e metro osserverà l'orario 8:30 - 13:00 e 16:30 - 21:00.

A Capodanno, invece, le linee bus e tram saranno attive sino alle 21:00, la metro fino alle 2:30. Per raggiungerla saranno attive 11 linee bus dedicate, che lasceranno il passo alle linee nMA, nMB, nMB1, nMC, nME fino alle 8:00. Il primo gennaio tutta la rete bus, tram e metro riparte dalle 8.

Ztl Tridente e centro storico attive dalle 6.30 alle 20

Le ztl Tridente e centro storico saranno attive dalle 6:30 alle 20, da lunedì a domenica, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 con l'unica eccezione del 25 dicembre. Obiettivo, evitare di congestionare il centro cittadino con le auto private

Taxi e Ncc scontati

È poi previsto lo sconto del 50% su taxi e ncc per tutti i residenti maggiorenni nel periodo 1-31 dicembre, e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità. Lo sconto taxi è previsto per un massimo di 20 euro a corsa, che salgono a 40 per i cittadini con disabilità.

Sconti e promozioni per i mezzi in sharing

A questo si aggiungono le iniziative degli operatori della sharing mobility, che potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese a incentivare l’utilizzo di monopattini, bici e auto.

Coinvolti Cooltra, Bird, Dott, Acciona, ShareNow, Link, Enjoy, Tier e Lime. Gli operatori prevedono un bonus di 20 euro per i nuovi clienti da usare sui futuri noleggi (per chi attiva un contratto individuale o famiglia nel periodo 8 dicembre - 8 gennaio 2023), mentre per i clienti con contratto individuale o famiglia è prevista una promozione sui lunghi noleggi: 40,00 euro al giorno + 0,15 euro a km.