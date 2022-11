Mezzi pubblici gratis a Roma per Natale: giornate, linee e orari

Il piano era allo studio da diverse settimane, e alla fine ha confermato almeno in parte quanto anticipato: per il periodo natalizio il Campidoglio ha previsto una serie di giornate di mezzi pubblici gratis in modo da incentivarne l’utilizzo ed evitare di intasare il centro con le auto private.

Le giornate di mezzi pubblici gratis

Il pacchetto di misure è stato annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che hanno spiegato nel dettaglio il lavoro fatto con Atac per garantire i collegamenti soprattutto da e verso il centro. Sono quindi previste quattro giornate gratuite sull’intera rete bus, metro e tram, e cioè giovedì 8 dicembre, domenica 11 dicembre, domenica 18 dicembre e sabato 24 dicembre.

A questo il Campidoglio ha affiancato tre linee bus che fungeranno da navette in partenza da parcheggi di interscambio a tariffa agevolata e dirette sempre verso il centro. Si tratta della linea 100 (elettrica) e delle nuove “Free 1”, da Termini a Via del Tritone, e “Free 2”, da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso.

I percorsi delle tre linee gratis

Le linee saranno attive dall'8 dicembre all'8 gennaio 2022, dalle 9 alle 21, con frequenza di 10 minuti. Il percorso delle nuove linee “Free” attraversa il centro: la fermate della linea Free 1 sono Termini, Nazionale, Esposizioni, Tritone/Trevi e Chigi, quelle della linea Free 2 sono Partigiani, Piramide, Marmorata, Bocca della Verità, piazza Venezia e Chigi.

Tariffe agevolate nei parcheggi di interscambio

Sul fronte delle agevolazioni tariffarie per gli interscambi, Free 1 si appoggia al parcheggio Termini, che offre la prima ora gratis proprio come il parcheggio di Villa Borghese da cui parte e arriva la linea 100. La linea Free 2, invece, parte e arriva dal parcheggio Partigiani, che ha stabilito una tariffa di 80 centesimi l’ora e 5 euro al giorno.