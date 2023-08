Vip contro il degrado di Roma, dopo Foglietta anche Gassmann attacca Gualtieri

Continua l'attacco dei vip romani al primo cittadino Roberto Gualtieri. Dopo l'attrice Anna Foglietta, oggi tocca ad Alessandro Gassmann, non nuovo a polemiche sui temi che riguardano il decoro cittadino.

"Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell'Ama che tagliano l'erba sia offensivo per chi la città la abita?". Così l'attore romano in un tweet si rivolge a Gualtieri che da alcuni giorni sui social, con l'hasthag #OgniGiornoPerRoma, sta raccontando l'impegno dell'amministrazione per la pulizia della città. Gocce nel mare, per Gassmann, perché pulire un marciapiede non dovrebbe far notizia, dovrebbe far parte dell'ordinaria amministrazione.

Una scelta comunicativa quella del sindaco dem che già ieri l'attrice Anna Foglietta aveva criticato pubblicando un video del Parco della Resistenza a Testaccio invaso dai rifiuti. A lei l'assessora Sabrina Alfonsi ha risposto sostenendo si trattasse solo di una piccola parte del parco, inaccessibile, per poi mostrare poche ore dopo il parco nuovamente pulito.

Un intervento che invece di placare gli animi, ha acceso nuove polemiche. "Allora basta fare un post all'assessora @Sabrinalfonsi e il giorno dopo troviamo tutto pulito? #zeroumiltà #poveraRoma", è il commento su Twitter di Martina Bussettini, responsabile dell'Area Idrologia, Idrodinamica e Idromorfologia, stato e dinamica evolutiva degli ecosistemi acque superficiali presso l'Ispra. Sul parco della Resistenza infatti, a chiedere pulizia e decoro, ci hanno sempre pensato gli stessi cittadini residenti, restando però di fatto, nella maggior parte dei casi, inascoltati.