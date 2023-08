Anna Foglietta contro Gualtieri: "Città ridotta in uno stato vergognoso"

"Roma 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona". Così su Twitter l'attrice Anna Foglietta denuncia lo stato di degrado della Capitale pubblicando un video in cui mostra il Parco della Resistenza, situato nel quartiere di Testaccio, pieno di rifiuti.

"Questo parco sta al centro di Roma - ricorda l'attrice - invece di andare a ripulire un metro quadrato di strada, invito Roma ogni giorno a venire a farsi una passeggiata in questo parco. Un parco dove dovrei portare i miei figli a giocare e dove mi fa schifo anche soltanto entrarci - dice ancora Foglietta nel video - io devo capire per quale ragione la mia città deve essere ridotta in questo stato, vergognoso. Parlare anche con i turisti è diventato imbarazzante perché ogni turista che viene a Roma dice la prossima volta non posso consigliarlo. Cosa me ne faccio del Colosseo se poi non posso portare i miei figli al parco perché ogni parco è ridotto in questo stato? #OgniGiornoPerRoma, sindaco mi raccomando", conclude.

La replica di Alfonsi

Alla denuncia dell'attrice segue la risposta dell'assessora all'Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi. I toni sono distesi ma in qualche passaggio non si nasconde la vena polemica.

"Cara Anna Foglietta grazie per la segnalazione ma il post che hai pubblicato riguarda una piccola parte interdetta al pubblico che è all'interno del Parco della Resistenza, come si capisce bene dal nostro video" scrive su Facebook. "Non si tratta affatto dell'intero parco ma di un'area non accessibile, in attesa di essere assegnata al gestore di una giostra dove, evidentemente, sono entrate delle persone non autorizzate che hanno causato danneggiamenti e sporcizia". E ancora la titolare alla cura del verde romano aggiunge: "Adesso quella porzione di verde è di nuovo pulita, come lo è anche il resto del parco- continua- già oggetto di interventi vari e di sfalcio 10 giorni fa. Cara Anna, stai tranquilla, l'Amministrazione sta combattendo con convinzione contro il degrado, come dimostra anche la recentissima inaugurazione proprio in questo parco della nuova area ludica con anche la presenza di una partecipatissima iniziativa dell'Estate romana. Noi stiamo cercando di risollevare questa città da più di un decennio di abbandono grazie all'aiuto di tutti i cittadini. Soprattutto se hanno le informazioni corrette".