Expo 2030, Gualtieri incassa l'appoggio di Sarajevo: firmata intesa con la sindaca Karic

Roma guarda ai Balcani per vincere la sfida di Expo 2030. Il 25 gennaio si è conclusa la visita di tre giorni del segretario del BIE, il bureau international des expositions che a novembre 2023 deciderà chi avrà la meglio tra Odessa, Busa, Ryiadh e appunto la Città Eterna. Il giorno successivo Roberto Gualtieri ha ricevuto la sua omologa di Sarajevo, Benjamina Karic. La capitale della Bosnia-Erzegovina, infatti, sostiene la candidatura di Roma.

L'incontro tra Gualtieri e Karic, la Sindaca di Sarajevo

Un incontro definito "di grande amicizia e cordialità" alla fine del quale i due sindaci hanno firmato un memorandum d'intesa allo scopo di intensificare i "già stretti legami" tra le due città e le relazioni bilaterali. Come fa sapere il Campidoglio "l'accordo consentirà infatti di rafforzare la cooperazione tra Roma e Sarajevo in un'area di tradizionale collaborazione come la cultura e in diversi temi e sfide . si legge nella nota - che sono al centro del progetto di Roma per l'Esposizione Universale del 2030, come la rigenerazione urbana, la mobilità e lo sviluppo sostenibile, l'inclusione, l'innovazione, il contrasto dei cambiamenti climatici".

L'appoggio della Bosnia per Expo 2030

La sindaca Karic ha espresso il desiderio di rivedere un'esposizione universale in Europa e ha sottolineato "la grande rilevanza del rafforzamento delle relazioni tra due capitali europee così ricche di storia e multiculturali . emerge dall'incontro - . Il progetto della capitale italiana gode di un ampio sostegno istituzionale a Sarajevo, una larga condivisione che potrà giocare un ruolo di primo piano nella promozione della candidatura di Roma in Bosnia ed Erzegovina.

Gualtieri: "Grande amicizia tra le due città"

"Tra Sarajevo e Roma c'è una grande e storica amicizia . conferma Gualtieri -. Nel nostro lavoro per il rilancio del ruolo internazionale di Roma, la capitale della Bosnia ed Erzegovina è stata una delle prime città con le quali abbiamo dialogato, visto il profondo legame che ci unisce. Contare sul supporto e sul prestigio di una città amica come Sarajevo sarà fondamentale per promuovere il nostro progetto in Bosnia ed Erzegovina", ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.