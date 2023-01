Expo 2030, Kerkentzes saluta Roma: "Buona fortuna". Ad aprile ispezione decisiva

Si è chiusa il 25 gennaio, dopo tre giorni, la visita di Dimitri Kerkentzes, segretario generale del BIE (Bureau International des Expositions). Il greco, rappresentante dell'istituzione internazionale che assegna l'Expo, ha visitato insieme a Roberto Gualtieri il sito di Tor Vergata, scelto dall'amministrazione capitolina come quartier generale dei padiglioni e punto di approdo dei percorsi verdi che partiranno dai Fori Imperiali. Un tour, condito anche dalle prove generali dell'Aida al Teatro dell'Opera e da una passeggiata sull'Appia Antica con il geologo Mario Tozzi, conclusa con un "Good luck".

La visita di Kerkentzes a Roma per la candidatura Expo 2030

Durante le 72 ore romane, Kerkentzes ha avuto modo di rendersi conto della sinergia istituzionale che, almeno per l'obiettivo Expo 2030, caratterizza i rapporti tra Governo e Campidoglio. Nell'incontro avuto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il segretario del BIE ha percepito tutta la volontà dell'esecutivo di sostenere la corsa contro le due principali competitor, Ryiadh in Arabia Saudita e Busa in Corea del Sud: "L'Italia ha tutte le carte in regola per ospitare un grande evento mondiale all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e della rigenerazione urbana" hanno fatto sapere da Palazzo Chigi dopo l'incontro di mercoledì mattina. Sono seguiti poi incontri con i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e i ministri Francesco Lollobrigida, Andrea Abodi e Aldolfo Urso.

Massolo: "Si apre fase di lavoro duro"

"Si è chiusa oggi (mercoledì 25 gennaio, ndr) la visita istituzionale del Segretario Generale del Bureau International des Expositions, Dimitri Kerkentzes - si legge in una nota di Giampiero Massolo, ambasciatore e presidente del comitato organizzatore - che tenevamo a ringraziare per queste tre giornate ricche e utili di confronti per portare avanti la candidatura di Expo 2030 a Roma. Il Segretario Generale ha potuto constatare il coinvolgimento, il sostegno e le energie che il Governo italiano e le istituzioni tutte stanno profondendo nella candidatura italiana e della capitale. Di rilievo anche gli incontri informali avuti con il mondo delle imprese, della cultura, del sociale e con la società civile".

Ad aprile l'ispezione finale. Gualtieri: "Saremo pronti"

Il viaggio romano di Kerkentzes si è concluso mercoledì sera al Teatro dell'Opera, dove ha assistito - sempre insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri - alle prove generali dell'Aida. L'ultimo atto, per l'appunto, del primo sopralluogo del BIE in una delle quattro città candidate ad ospitare l'Expo tra 7 anni (c'è anche Odessa in Ucraina, ma il protrarsi del conflitto con la Russia pesa sulla decisione). Il prossimo appuntamento sarà ad aprile e sarà decisivo, perché sarà l'ultima ispezione: a novembre gli Stati membri del "Bureau" faranno la loro scelta. "Inizia una fase di duro lavoro" ha commentato Massolo. "Dobbiamo farci trovare pronti - ha aggiunto Gualtieri - come siamo stati pronti negli incontri di questi giorni con Kerkentzes, ed è una sfida che attende non solo le istituzioni, che sono unite, ma anche la società civile e le forze produttive".