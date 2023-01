La vergogna del cimitero Flaminio: loculi sommersi d’acqua    

“Per andare a trovare i nostri cari defunti prima o poi servirà indossare gli stivali di gomma”, ossia le galosce. Una parte del Cimitero Flaminio è completamente allagata e chi in queste settimane di festività si è recato nel camposanto più grande di Roma per portare un saluto agli affetti scomparsi ha dovuto fare i conti con una situazione davvero grottesca. In alcuni edifici le infiltrazioni dal soffitto sono talmente copiose che l’acqua scende sui loculi creando un disastroso “effetto cascata” su fotografie, ceri e fiori.

Il Cimitero Flaminio allagato

Pavimenti allagati ed acqua ovunque. Come nel reparto ossario corpo D dove vasi e petali navigano in un lago d’acqua, i visitatori sono costretti a camminare sulla punta dei piedi per non immergere totalmente le scarpe. “E’ tutto allagato” - si sfoga Claudio dopo l’odissea vissuta per andare a trovare suo nonno. “Un degrado totale. A volte - scrive Iole - non si riesce a passare che è tutto allagato. Vergogna”.

Sono decine le lamentele dei cittadini che frequentano il cimitero di Prima Porta. Una città, Roma, dove praticamente si muore due volte come raccontato nel viaggio di Dossier tra il degrado e l’abbandono dei cimiteri romani. Questo con il Campidoglio a parlare di “un grandissimo sforzo”, nonostante il piano da 7 milioni di euro lanciato ormai un anno fa sia in larga parte ancora da completare.

La protesta per le condizioni dei cimiteri capitolini

Così monta la protesta. Il comitato “Tutela Cimiteri Flaminio Prima Porta Verano Laurentino”, nato per accendere un faro sulle condizioni spesso pessime in cui versano i campisanti di Roma, prosegue il pressing sul Comune: mail con foto e segnalazioni per chiedere interventi urgenti di manutenzione affinchè vengano ripristinati decoro e sicurezza. “Squalificata tutta la linea in tema di gestione dei cimiteri capitolini di Gualtieri dopo un anno di nulla nonostante autocelebrazioni e promesse dell’assessore Alfonsi” - scrive il comitato che non esclude la mobilitazione. “E’ arrivato il momento di protestare” - annuncia la portavoce, Valeria Campana.