"Su Verano e Prima Porta grandissimo sforzo". Nei cimiteri però regna ancora il degrado

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, questa mattina ha acceso il braciere centrale del Verano in occasione della cerimonia in ricordo dei defunti e ha deposto una corona di fiori presso la tomba di Vittorio Gassman per il centenario della sua nascita.

Cimiteri capitolini: “Grandissimo sforzo su Verano e Prima Porta”

"In questo primo anno sui cimiteri è stato fatto un grandissimo sforzo sia sul Verano che su Prima Porta”. Ha detto a margine l’assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, facendo sinteticamente il punto sulla manutenzione dei cimiteri capitolini. Si perchè dal Flaminio al Verano, passando per il Laurentino i i campisanti più piccoli e periferici, la situazione è disastrosa: nei giorni di commemorazione dei defunti i visitatori sono stati accolti da verde incolto, servizi igienici fuori uso, tombe irraggiungibili, montascale fermi, pavimenti allagati, loculi e corrimano ricoperti da guano. Condizioni annose di sfacelo alle quali il Comune, che nel febbraio scorso ha lanciato un piano da 7 milioni di euro in larga parte ancora da completare, sta cercando di mettere mano.

“Al Verano la ditta che doveva garantire la pulizia e il decoro non funzionava ed è stata mandata via. In questo momento - ha detto Alfonsi - i servizi sono per metà internalizzati e per metà affidati ad una ditta che si occupava degli uffici e di un'altra parte del cimitero. Intanto è stata fatta una gara di appalto per avere una nuova ditta ed istituito un tavolo di lavoro tra dipartimento ambiente e Ama cimiteri per una progettazione che è stata eseguita sulle alberature e la parte verde. In questa fase - ha aggiunto l’assessora - il Servizio giardini sta aiutando Ama anche vista la ditta che è stata mandata via. Sono previsti degli abbattimenti e la sostituzione di alcune alberature. Infine nella parte ebraica, dove erano caduti due alberi la scorsa consiliatura e uno appena insediati, sta andando avanti il lavoro con il rabbino capo e la Comunità ebraica per la risistemazione di quella parte, mentre al cimitero Flaminio - ha fatto sapere - abbiano lavorato con Acea per risolvere una grossa perdita".

Verde e decoro dei cimiteri affidati a ditte esterne

Intanto però Ama si è arresa e affiderà la manutenzione del verde e del decoro dei cimiteri capitolini a ditte esterne. Pubblicato infatti un bando per l’affidamento dei servizi negli undici campisanti romani. Per correre ai ripari e restituire dignità ai defunti, la municipalizzata di Roma Capitale spenderà 12.227.626,35 di euro in tre anni. La procedura di gara si chiuderà il prossimo 21 novembre. La somma sarà così divisa: per il cimitero Flaminio-Prima Porta 5.544.429,06 €, per il Verano 4.130.057,89 € e per tutti gli altri 2.553.139,40 €. E chissà che il prossimo 2 novembre le condizioni dei cimiteri di Roma non siano migliori di quelle di oggi, definite “emergenziali” dal Comitato Tutela Cimiteri Flaminio Prima Porta Verano Laurentino.